Завтра в ТЦ «Окей» на Уралмаше можно будет поставить прививку от коронавируса

Завтра в торговом центре «Окей» на улице Бабушкина будет работать пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Там может поставить вакцину «Спутник V» любой желающий.

О продолжении вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга сообщил сегодня в инстаграме Евгений Куйвашев. По его словам, после удачного опыта в ТЦ «Дирижабль» было принято решение и на других площадках по возможности проводить вакцинацию. Завтра «Спутник V» любой желающий может поставить в ТЦ «Окей». Определены и другие магазины, но какие именно, губернатор не назвал.

В ТЦ «Окей» уточнили, что пункт будет работать 6 марта с 10 часов.

Также в регионе работает 28 мобильных бригад, которые ставят прививки в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, впервые прививку от коронавируса в торговом центре ставили 17 февраля в «Дирижабле». Акция оказалась популярной, у мобильного пункта выстроились очереди. Прививки поставили 400 человек. Повторная вакцинация для этих людей будет проведена также в «Дирижабле».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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