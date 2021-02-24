В трех торговых центрах Екатеринбурга откроются пункты вакцинации от коронавируса

В Екатеринбурге пункты вакцинации от коронавируса будут работать в трех торговых точках. Как сообщил сегодня на заседании городского оперштаба замминистра здравоохранения Денис Демидов, сейчас прививку можно поставить в 13 больницах, работают 40 кабинетов. В ближайшее время откроются мобильные пункты вакцинации на территории ТРЦ «Мега» и в одном из гипермаркетов «О'кей» (их в Екатеринбурге три – на Уралмаше, на Ботанике и в «Радуга-парке»), продолжит работу пункт в «Дирижабле».
В пресс-службе мэрии «Новому Дню» уточнили, что привиться в магазинах можно будет с марта, точная дата и конкретный гипермаркет сети «О'кей» станут известны позже.
Добавим, 17 февраля в «Дирижабле» вакцинировали всех желающих. Мобильный пункт пользовался спросом, в том числе потому что те, кто записался через «Госуслуги» или по телефонам поликлиник в середине января, до сих пор приглашение на прививку не получили.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 24.02.21
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