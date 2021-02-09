В очереди на вакцинацию от коронавируса – уже 100 тысяч свердловчан

В Свердловской области в лист ожидания прививки от коронавируса записались уже 100 тысяч человек, и количество желающих растет с каждым днем, рассказал на брифинге по итогам заседания оперштаба заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Мы на сегодняшний день выделили приоритет – это лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые могут дать неблагополучное течение при коронавирусе. В приоритете по-прежнему педагоги и медики. Значительная часть из них уже вакцинировалась. Например, станция скорой помощи вакцинировала уже всех сотрудников, кто не переболел ковид-инфекцией. И все больше таких учреждений. Сегодня пять интернатов с пожилыми людьми полностью вакцинированы. И персонал, и кто живет в интернатах», – сообщил Павел Креков.

При этом совершенно очевидно, что на всех желающих поступающей в Свердловскую область вакцины пока не хватает. Ранее жители Екатеринбурга сообщали, что не могут неделями попасть на прививку, хотя записывались разными способами. По словам Павла Крекова, выпуск вакцины «Спутник V» продолжают наращивать, и уже в марте Свердловская область получит около 500 тысяч доз.

«Если мы в период с декабря по февраль в общей сложности получим около 200 тысяч доз вакцины, то в марте поставки будут в пределах полумиллиона доз вакцины, – рассказал Креков. – На данный момент ежедневно в Свердловской области вакцинируется по 5-6 тысяч человек. 20 тысяч человек вакцинировались уже вторым компонентом».

В ближайшие дни в регион поступит 33 тысяч доз «Спутник V», на следующей неделе – еще 50-60 тысяч. Работает уже более 100 прививочных пунктов при 74 медучреждениях. Со следующей недели будут организованы выезды в отдаленные сельские местности, где нет холодильного оборудования для хранения «Спутник V», там население будут прививать «с колес».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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