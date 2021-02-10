Учителей школ за отказ от вакцинации обещают отстранить от работы: 8705 человек уже привились

В Свердловской области продолжается вакцинация педагогов от коронавируса, на сегодняшний день прививки поставили 8705 человек из 70 тысяч работников детсадов, школ и техникумов. В некоторых учреждениях учителям угрожают отстранением от работы, если они откажутся от прививки.

Как рассказала «Новому Дню» педагог одной из школ Екатеринбурга (имя и школу учитель просила не называть, чтобы не быть уволенной, – прим. ред.), в рабочем коллективе распространяют письмо, в котором со ссылками на разные законы обосновывается, почему учителя обязательно должны ставить прививку от Covid-19. В документе (есть в распоряжении редакции) говорится, что «работа в образовательных организациях включена в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержден Постановлением Правительства РФ 15.07.1999 №825 […])». В связи с этим учителя школ и детсадов должны поставить прививку от коронавируса, потому что она включена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показателям – приказом Минздрава России от 09.12.2020 года №1307н. Отказаться от вакцинации могут только те, у кого есть медицинские противопоказания. Остальные в случае отказа могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

«Таким образом, при отсутствии противопоказаний работники образовательных организаций обязаны делать прививки против коронавирусной инфекции […]. Согласно статье 76 Трудового кодекса РФ работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения обязательств, явившихся основанием для отстранения […] В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется», – говорится в письме, которое распространяют среди свердловских педагогов.

По словам самих учителей, тех, кто по личным убеждениям не хочет ставить прививку, почти нет. Большинство педагогов согласны на вакцинацию. «В нашей школе конфликтов пока не было. Тех, у кого противопоказания, изначально не включали в список на вакцинацию – его составляли еще в конце 2020 года. Остальные либо поставили прививку, либо готовятся», – рассказала «Новому Дню» одна из педагогов.

В городах области вакцинация педагогов еще только начинается. По словам учителей, с которыми побеседовала корреспондент агентства, прививки поступят только на этой неделе.

«Новый День» обратился в региональный оперштаб с вопросами: хватает ли вакцины на всех учителей в Свердловской области? Сколько всего учителей записались на прививку, а сколько уже поставили? «Привито в Свердловской области 8705 педагогов», – ответили в штабе.

Между тем, по данным министерства образования Свердловской области, которые были опубликованы в 2019 году, всего в сфере образования региона трудится 71 119 педагогов. Из них в общеобразовательных учреждениях – 35 375, в организациях дополнительного образования – 3 621. В профессиональных образовательных организациях – 6301 человек. В детсадах – еще 25 822 педагогов и воспитателей. Таким образом, на данный момент вакцинированы чуть более одной десятой от всех педагогов области.

Как ранее писал «Новый День», в Госинспекцию труда в Свердловской области уже начали поступать первые жалобы от сотрудников разных организаций, которых работодатели заставляют делать прививки от коронавируса под страхом увольнения или отстранения от работы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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