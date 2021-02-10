Свердловчане жалуются на начальников, которые заставляют их прививаться от Covid-19

В Госинспекцию труда в Свердловской области начали поступать первые жалобы от сотрудников, которых работодатели заставляют делать прививки от коронавируса под страхом увольнения или отстранения от работы.

Об этом рассказала на пресс-конференции замруководителя этого ведомства Татьяна Гасилина. По ее словам, официальных письменных обращений еще не было, а устные – уже идут. Инспекторы в таких случаях объясняют, что для оценки ситуации необходимо изучить все документы, которые есть по этому вопросу.

«У нас изменился календарь прививок, прививку от коронавируса внесли в данный календарь в декабре прошлого года. И некоторым работодателям уже выдаются предписания от Роспотребнадзора. Поэтому, когда нужно будет определить законность отстранения от работы, необходимо провести проверку у работодателя», – пояснила Татьяна Гасилина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

Суд отправил сектантку, из-за которой был убит ребенок, в психбольницу. / Число несчастных случаев на производстве в 2020 году снизилось с 263 до 239. / Энергетики из-за холодов перешли на усиленный режим работы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»