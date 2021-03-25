Каждый четвертый из 80 тысяч переболевших коронавирусом – учитель

В Свердловской области 22 тысячи учителей вакцинировались от коронавируса, примерно столько же педагогов переболели Covid-19 и имеют антитела. Такие цифры назвал во время прямого эфира с родителями министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

«22 тысячи учителей прошли вакцинацию. И есть примерно столько же педагогов, которые переболели и имеют антитела. Мы будем отслеживать ситуацию по дальнейшей работе образовательных организаций по вакцинации педагогов. И исходя из того, как мы сумеем обеспечить максимальное количество вакцинированных участников, будем принимать решение о массовых мероприятиях в школах. Есть уже послабления в театрах, в других учреждениях. Будем выдерживать эти нормы, исходя из консультаций с Роспотребнадзором», – рассказал Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос о возобновлении массовых мероприятий в школах.

Отметим, что по официальным данным коронавирусом в Свердловской области переболели 81 694 человека. Получается, если цифры, озвученные на эфире верны, каждый из перенесших Covid-19, – это школьный учитель.

Ранее педагоги рассказывали, что их заставляют ставить прививку, в противном случае обещая отстранить от работы. Ссылаются руководители школ при этом на официальные документы. Разрешается не вакцинироваться тем, у кого есть противопоказания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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