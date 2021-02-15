На Средний Урал поступило еще 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Сегодня в Свердловскую область поступила партия из 30 тысяч доз вакцины «Спутник V».

В региональном оперштабе пояснили, что из них 13 тысяч – в индивидуальных ампулах, каждая рассчитана на одного человека. Ещё 17 тысяч – в ампулах, рассчитанных на пятерых. Напомним, вакцина «Спутник V» двухфазная, ставится с промежутком в 21 день.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 9 февраля в лист ожидания на прививки от коронавируса записались уже 100 тысяч человек, и количество желающих растет с каждым днем. «Мы на сегодняшний день выделили приоритет – это лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые могут дать неблагополучное течение при коронавирусе. В приоритете по-прежнему педагоги и медики», – рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

Добавим, некоторые уральцы не могут дождаться своей очереди неделями. Одна из читательниц «Нового Дня» рассказала, что 13 января записалась на прививку на сайте своей поликлиники, а 3 февраля – через «Госуслуги». Никакого звонка или приглашения до сих пор нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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