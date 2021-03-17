Очередь на вакцинацию от коронавируса выросла до 200 тысяч человек

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о темпах вакцинации против коронавируса, а также заверил, что скоро в регион поступит новая партия вакцины. Впрочем, растет и очередь на прививки.

«Более 200 тысяч вакцинировали первым компонентом «Спутник V. Через неделю-две надеемся на эти же показатели выйти со вторым компонентом»,– сказал чиновник на онлайн-пресс-конференции, посвященной году борьбы с коронавирусом в Свердловской области. Кроме того, Креков сообщил: «Сегодня появилась информация, что готовится партия вакцины для отправки в регионы. Надеемся получить в ближайшее время».

По его словам, на сегодняшний день уже более 200 тысяч человек выразили желание поставить прививку от коронавируса. Это вдвое больше, чем в феврале. Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 9 февраля в лист ожидания на прививки от коронавируса записались уже 100 тысяч человек, и количество желающих росло с каждым днем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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