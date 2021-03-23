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Вторник, 23 марта 2021, 17:10 мск

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Поставки вакцины от коронавируса временно сократили, в очереди на прививку – 200 тысяч человек

Из-за перезагрузки производственных мощностей возникла заминка с поставкой вакцины от коронавируса в российские регионы. В Свердловскую область на прошлой неделе «Спутник V» не поступал, а вчера в регион прибыло всего 10 тысяч доз.

«Действительно, перезагрузка производственных мощностей производилась. Вчера получили 10 тысяч доз, сегодня вечером получаем 22 тысячи доз. Еще через день-два получим еще 5 тысяч – в общей сложности за неделю получим около 30 тысяч доз. И еще 60 доз придут на следующей неделе. Вчера начали отправки вакцины в муниципалитеты»», – сообщил сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В листе ожидания по-прежнему находится свыше 200 тысяч свердловчан, которые записались на прививку через «Госуслуги», по номеру телефона 122 и в поликлиниках. Но приоритет пока будут отдавать пожилым людям старше 60 лет.

«Структура заболеваемости немного изменилась. Именно эти лица старшего возраста сегодня болеют чаще», – отметил Павел Креков.
Кроме того, на прививки будут приглашать больных диабетом, людей с сердечно-сосудистыми патологиями, а также врачей и учителей, которые еще не успели вакцинироваться.

Всего, по данным оперштаба, первым компонентом привито 210 тысяч свердловчан, двумя компонентами – около 180 тысяч. Ожидается, что темпы вакцинации будут только нарастать, прививочные кабинеты начнут работать без выходных. Напомним, в Свердловской области к июлю обещали привить 1,7 миллиона человек – это 60% от всего населения старше 18 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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