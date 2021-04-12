Свердловская область оказалась в четвертом десятке регионов по уровню вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации в Свердловской области относительно многих других регионов страны невысокие. Первый компонент вакцины смогли поставить 242 тысячи человек, полный курс – 173 тысячи, в абсолютных показателях это довольно много, выше только столичные регионы и Краснодарский край. Но Средний Урал в пятерке самых населенных регионов страны. И если пересчитать число вакцинированных на 100 тысяч жителей, то регион окажется только на 33-м месте.

В Свердловской области привито 5,64% населения. Максимальные показатели – на Чукотке (14,62%) и в Ненецком АО (10,18%). В топ-10 по уровню вакцинации также попали Белгородская область, Мордовия, Сахалин, Ивановская область, Санкт-Петербург, Москва, Амурская и Московская области. Самый высокий показатель из регионов УрФО – в ЯНАО – 6,4%. Хуже всего дело с вакцинацией обстоит в Дагестане (1,32%), Кабардино-Балкарии (2,3%) и Чечне (2,36%). Среди уральских регионов ниже других процент вакцинации в Челябинской области – 4,19%. Рейтинг публикует сайт gogov.ru, собирающий официальную статистику от региональных оперштабов.

Если темпы вакцинации сохранятся, что Свердловская область сможет привить 50% населения через 426 дней. Это 58-е место в стране (представители властей региона неоднократно заявляли, что планируется привить 70%). Для сравнения – Чукотке потребуется 75 дней, Калмыкии – 101 день, Москве – 124 дня, Забайкалью – 156 дней. ХМАО справится за 274 дня, курганцы – за 307 дней, тюменцы – за 345 дней, Ямал – за 405 дней. Челябинску потребуется еще больше времени, чем свердловчанам – 447 дней. В целом Россия при нынешнем темпе вакцинации не сможет привить половину населения и за год – на это потребуется 385 дней.

Добавим, в Свердловской области, по последним опубликованным данным, очередь на прививку составляет 200 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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