В «Парк Хаусе» будут ставить прививки от коронавируса 10 дней подряд

В Екатеринбурге в ТЦ «Парк Хаус» будут прививать от коронавируса с 15 по 24 апреля ежедневно. Мобильный пункт будет работать с 10 до 21 часа, через 21 день горожане смогут пройти ревакцинацию.

Как сообщал «Новый День», сегодня работает мобильный пункт в ТЦ «Омега», там ждут желающих привиться «Спутником V» c 16 до 19 часов. Завтра на день откроется пункт в гипермаркете «О'кей» на Бабушкина, 2а. А вот в торговом центре «Парк Хаус» ставить прививки всем желающим будут в течение десяти дней, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Пункт будет работать с 15 по 24 апреля с 10:00 до 21:00.

«Предварительная запись не требуется. Тем, кто решил поставить прививку, нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед вакцинацией необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и анкету. Сделать это правильно помогут волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа. Посетителей «Парк Хауса» первым компонентом вакцинирует бригада Центральной городской больницы № 7», – рассказали в мэрии.

По традиции всех пациентов перед прививкой осмотрит врач: измерит давление, температуру, проведет опрос. Каждый получит направление на вакцинацию вторым компонентом «Спутника V», которая состоится через 21 день в том же мобильном пункте.

Напомним, по состоянию на начало этой недели в Свердловской области первым компонентом были привиты 242 тысяч человек, двумя – 173 тысячи. Если пересчитать число вакцинированных на 100 тысяч жителей, регион занимает 33-е место по количеству привитых по России. Если смотреть долю населения, то сейчас прививки стоят у 5,64% свердловчан. При таких темпах вакцинации, как есть сейчас, Свердловская область сможет привить 50% населения через 426 дней.

Последняя партия вакцины «Спутник V» – 41 тысяча доз – поступила в конце прошлой недели. Сейчас ждут 1620 доз «ЭпиВакКороны».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

Ушел из жизни бывший вице-спикер областной думы и секретарь обкома КПРФ. / В Свердловской области скончались еще 17 пациентов с Covid-19. / Военврачи рассказали, как лечат ковидных и почему их стандарты не совпадают с рекомендациями Минздрава. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»