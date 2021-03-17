Вакцинировать 1,7 миллиона свердловчан планируют до начала июля

В Свердловской области закончить основной этап вакцинации от коронавируса планируют уже в начале июля, сообщил заместитель губернатора Павел Креков. До этого времени должны привить 60% населения или 1,7 миллиона человек. Пока первый компонент «Спутник V» получили 200 тысяч человек.

«Основной объем вакцинации закончится к первым летним месяцам. Надо будет привить где-то 60% населения (за минусом несовершеннолетних это 1,7 миллиона человек, – прим. ред.). Пока не прививаем детей. До начала июля будем прививать. Но нужно понимать, что периодически кампании по вакцинации от коронавируса будут еще проходить, потому что прививка уже включена в национальный календарь», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» Павел Креков.

По его данным, первым компонентом сейчас привито 200 тысяч человек, скоро все они поставят и вторую дозу вакцины. Еще более 200 тысяч человек стоит в листе ожидания – это люди, которые записались по телефону 122, через «Госуслуги» и сайты поликлиник, но еще не привились. Журналисты на пресс-конференции сообщили о таких городах, где вообще не поставлено ни одной прививки от коронавируса. Например, об этом рассказали СМИ Пышминского городского округа. И в ближайшие дни вряд ли люди из небольших населенных пунктов получат вызов на прививку. По данным оперштаба, сейчас в Свердловской области осталось всего 10 тысяч доз «Спутника V» для вакцинации первым компонентом.

«Мы получаем вакцину нарастающими темпами. Но количество желающих нарастает более быстрыми темпами. Можно ли назвать дефицитом? Я бы говорил не о дефиците вакцины. А о том, что у нас ускоряются темпы вакцинации. Мы рассчитываем в течение недели получить новую партию. Объем ее пока неизвестен, но партия будет больше, чем в феврале, потому что уже пять промышленных площадок работает на выпуск вакцины «Спутник V». Основная часть ее пойдет в города – транспортные узлы. Екатеринбург получает большую часть вакцин, потом Нижний Тагил, Первоуральск и так далее», – сообщил Павел Креков.

По его словам, такая практика применяется по всей стране: прежде всего вакцину получают города, в которых происходит большое движение населения.

Добавим, что Роспотребнадзор закончил третий этап исследования по количеству антител у населения Свердловской области. На первом этапе результат показал, что у 12% жителей есть антитела, второй этап – у 16%. На данный момент антитела выявлены в 26,6% случаев. Начинается четвертый этап исследований. При этом главный санитарный врач Свердловской области сообщил, что есть категория людей, у которых и после прививки антител не будет.

«В среднем исследования показывают, что 10% населения не способны вырабатывать антитела, и это не только про коронавирус. Ситуация по кори показала, что у 18% взрослого населения после прививки антител не было. В случае с коронавирусом исследования показали, что в ряде случаев антител после прививки нет у тех людей, которые принимают определенные препараты, снижающие иммунитет», – пояснил Козловских.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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