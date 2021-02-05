Евгений Куйвашев объяснил, почему свердловчане не могут попасть на прививку от коронавируса

Губернатор Свердловской области признал, что в регионе существует проблема с ожиданием вакцинации от коронавируса: после записи на прививку приглашение приходит далеко не сразу. По словам Куйвашева, прививка станет более доступной, когда увеличатся поставки доз.

Как ранее писал «Новый День», жители Екатеринбурга и области не могут поставить прививку от коронавируса даже при желании. Запись через «Госуслуги», сайт поликлиники, телефон 122 работает, но от записи до момента вакцинации проходит не одна и не две недели. Многие записавшиеся еще в середине января, до сих пор ожидают приглашения в прививочный кабинет.

Вопрос об этом свердловчане задали в инстаграме губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. По словам обратившихся, они ждут прививки уже две недели после записи в лист ожидания.

«Действительно еще не всегда сразу после записи можно сделать прививку. Но поликлиники списки ожидания ведут, и как только к ним препарат приходит, приглашают людей», – ответил Куйвашев.

По словам губернатора, вакцина еще есть, хотя «не так много, как хотелось бы». На данный момент на вакцинацию только по телефону 122 записались 24 тысячи человек, еще 500 свердловчан – через сайт госуслуг. Всего на данный момент первым компонентом вакцины от Covid-19 в Свердловской области привились 48 тысяч человек, первым и вторым – 10 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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