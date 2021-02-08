Уральские вузы не фиксируют массовых отказов от вакцинации против Covid-19

В уральских вузах продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент привиты уже сотни преподавателей. В университетах говорят, что не фиксируют массового отказа от вакцинации.

Как рассказали в Уральском федеральном университете, вакцинация проходит централизованно. Вузу выделяют партии вакцин по 500 доз. Первая уже закончилась, на днях поступила вторая.

«Людей, которые активно отказывались бы от прививки, мы не видим. Мы ведем разъяснительную работу, ректор у нас давно привился. И раз мы переходим уже в большей части на очное обучение, надо чтобы преподаватели прошли вакцинацию», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин.

Вакцины в УрФУ пока хватает всем желающим, листа ожидания, по словам представителя вуза, нет. Всего с марта в университете коронавирусом, по официальным данным, переболел 361 человек. Но, вероятно, кто-то переносил вирус бессимптомно, кто-то не сообщал о заболевании.

В Уральском горном университете вакцинация тоже идет централизованно. В первую очередь здесь хотят привить преподавателей старше 65 лет – таких в вузе 150 человек. Сейчас проводится тестирование на наличие антител. Также в первую очередь прививку получат люди с хроническими заболеваниями. «Про явных противников прививок в вузе я не слышал. Все знают, что надо», – прокомментировал проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров.

В Уральском государственном экономическом университете нет централизованного прививочного пункта. Преподаватели самостоятельно записываются на вакцинацию в поликлиниках или через «Госуслуги». По данным проректора по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрия Карха, сейчас привито 110 сотрудников вуза, многие поставили уже оба компонента вакцины. «Есть некоторые сложности с записью на прививку у сотрудников. Долго идет запись через поликлиники», – отметил он.

Вуз также рекомендует привиться всем студентам.

Напомним, ранее жители Свердловской области жаловались, что не могут поставить прививку от коронавируса. Многие записываются и через сайты поликлиник, и через «Госуслуги», но приглашения на прививку ждут неделями. Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, что это зависит от поступления вакцины в регион. Очевидно, тех партий, которые сейчас выделяются Свердловской области, недостаточно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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