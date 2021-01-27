Свердловские врачи пока не зарегистрировали тяжелых реакций на прививку «Спутник V»

В Свердловской области с начала вакцинации от коронавируса врачи пока не зарегистрировали ни одного случая тяжелых последствий от прививки «Спутник V». Хотя реакция у каждого индивидуальная.

«В Свердловской области привито более 14 тысяч человек. Тяжелых осложнений зарегистрировано не было. Поствакцинальная реакция может быть индивидуальной и зависеть от хронических заболеваний человека. Но исследования показали, что вакцина безопасна», – прокомментировала сегодня на пресс-конференции в ТАСС и. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

По словам представителя минздрава, привитые могут заполнять дневник самоконтроля на сайте госуслуг. Кроме того, в прививочном кабинете выдают памятку с номером телефона, по которому следует позвонить в случае тяжелых осложнений, таких как лихорадка, темперутура более 40 градусов, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта и так далее.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области от коронавируса планируют привить 60% взрослого населения или свыше 1,7 миллиона человек. На данный момент привито менее 1% от плана.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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