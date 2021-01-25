В больницы Екатеринбурга поступило 18,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» (СПИСОК)

Очередная партия вакцины «Спутник V», 18,5 тысяч доз, поступила в медицинские организации Екатеринбурга. Привиться от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие горожане, достигшие возраста 18 лет.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, вакцина от Covid-19 появилась в следующих медучреждениях: ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27), ЦГБ № 2 (улица Московская, 2), ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16), ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34), ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33), ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5), ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42), ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9), ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14), ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189), Новая больница (улица Заводская, 29), СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185), СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодежи, 3), МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б), а также в клинической больнице «РЖД-медицина» и медицинском центре «УГМК-здоровье».

Алгоритм вакцинации прост: необходимо оставить заявку и заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения, после чего последует звонок оператора с уточнением предварительной даты визита в больницу. Также заявки от екатеринбуржцев принимаются по единому номеру «122».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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