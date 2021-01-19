В Свердловской области от коронавируса привились почти 15 тысяч человек

Массовая вакцинация от коронавируса в Свердловской области начнется с конца января. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге после заседания оперативного штаба.

«Мы пока получили около 15 тысяч доз вакцины, вся партия уже почти израсходована. Последние прививки сегодня-завтра доделают. Через несколько дней мы получим 60 тысяч доз, затем еще 60 тысяч доз. Следующие поставки будут измеряться сотнями тысяч. С конца января мы можем прививать всех, кто записался на вакцинацию», – рассказал чиновник.

В январе прививку от коронавируса можно будет поставить в специальном стационарном пункте. С февраля начнут прививать жителей отдаленных территорий, туда будет организован подвоз вакцины. Также Креков сообщил, что скоро начнет работать форма записи на прививку от Covid-19 через портал «Госуслуги».

Отметим, что в поликлиниках Екатеринбурга онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих открылась еще 11 января. Однако точной даты, когда можно привиться, жителям не назначали. В больницах также не могли сообщить, когда именно они получат вакцину.

Ранее «Новый День» писал, что Свердловская область получила партию отечественной вакцины «Спутник V», которая и ушла на первые прививки. С февраля ожидаются поставки в регион вакцины «Вектор», но ее преимущественно будут отправлять в отдаленные территории.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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