Поликлиники Екатеринбурга открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса для всех желающих

В больницах Екатеринбурга с этой недели можно записаться на прививку от Covid-19. Заявления принимают не только от людей из группы риска, но и от всех желающих. Правда, в поликлиниках уточняют: дату прививки назначат только при условии наличия вакцины, а когда именно это будет – неизвестно.

На сайтах больниц Екатеринбурга появилась электронная форма записи на прививку от коронавируса. Заполнить ее может любой желающий, а не только врачи, педагоги и военнослужащие. В регионе начался массовый этап вакцинации, поэтому прививать будут всех, кто выразит готовность.

В частности, формы записи появились на сайтах больниц № 2, 6, 14, 23, 24 и других. Выглядят они по-разному. Где-то требуется оставить только фамилию, имя, отчество и контактные данные, где-то просят заполнить более подробную анкету. Например, форма больницы № 2 включает в себя адрес регистрации, электронной почты, номер страхового полиса.

Корреспондент «Нового Дня» позвонил в кол-центры двух медучреждений, там подтвердили, что сейчас записаться на прививку могут все желающие. Правда, когда именно вас пригласят на процедуру, неизвестно: «Зависит от того, будет ли вакцина в наличии», – сообщили в кол-центре ЦГБ № 2.

На данный момент в Свердловскую область поступило около 15 тысяч доз отечественной вакцины от Covid-19, сообщали накануне в региональном оперштабе. Пока в наличии есть лишь «Спутник V», с февраля ожидаются поставки вакцины «Вектор», но ее преимущественно будут отправлять в отдаленные территории.

«До конца января рассчитываем получить около 50-60 тысяч доз, до конца февраля – не менее 200 тысяч», – рассказал накануне на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Сейчас в области работает 27 прививочных пунктов. Их количество планируют увеличить до 76.

Добавим, что на этапе массовой вакцинации тест на наличие антител требовать не будут. Эту информацию вчера подтвердил Павел Креков. «До начала этого года, до января 2021 года мы были на этапе клинических испытаний, а сейчас – на этапе массовой вакцинации. На первом этапе требовалась справка о наличии антител. Инструкция к «Спутник V» не предусматривает обязательное наличие справки на антитела. Она может быть рекомендована врачом, если в анамнезе может быть возможность, что пациент переболел. В этом случае может потребоваться справка. Во всех иных случаях справка не нужна», – рассказал чиновник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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