В Свердловской области поликлиники открыли запись на вакцинацию от коронавируса

В Свердловской области записаться на прививку от коронавируса можно не только по телефону 122, но и в некоторых поликлиниках Екатеринбурга и Нижнего Тагила. А с января запись будет вестись во всех городах. «Мы откроем более 70 пунктов вакцинаций, 76, если мне память не изменяет. К некоторым, особенно расположенным в северной части области, будут организованы подвозы. Желающих достаточно много, особенно в категории 60 +», – заявил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. С февраля жители региона смогут выбирать, что ставить – вакцину «Вектор» или «Спутник V».

Как отметил Креков, на сегодняшний день регион получил 8500 вакцин, привились 7200 человек, эти вакцины полностью израсходуют завтра. Через 5-6 дней поступит около 10 тысяч вакцин, до конца января еще 50-60 тысяч вакцин, в феврале – 120-150 тысяч, а в марте – около полумиллиона. «Около 30 % населения, судя по всему, уже имеют антитела. Получение указанных доз вакцин позволит довести количество имеющих антитела до таких размеров, что это станет препятствием для развития коронавируса», – добавил чиновник.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

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