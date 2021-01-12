Креков: справка на наличие антител к Covid-19 перед вакцинацией уже не обязательна

На данном этапе вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» справку о наличии антител уже можно не предоставлять.

Об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге замгубернатора Павел Креков. «До начала этого года, до января 2021 года мы были на этапе клинических испытаний, а сейчас – на этапе массовой вакцинации. На первом этапе требовалась справка о наличии антител. Инструкция к «Спутник V» не предусматривает обязательное наличие справки на антитела. Она может быть рекомендована врачом, если в анамнезе может быть возможность, что пациент переболел. В этом случае может потребоваться справка. Во всех иных случаях справка не нужна», – рассказал чиновник.

Креков добавил, что вакцинирование расширяется – начали прививать правоохранителей, работников сферы обслуживания, записались «Уральские авиалинии». Первую вакцину поставили около 8 тысяч человек, вторую – 1,5 тысячи. Область уже получила около 15 тысяч доз вакцин. «До конца января рассчитываем получить около 50-60 тысяч доз, до конца февраля – не менее 200 тысяч», – заверил Креков.

Он также ответил, когда в области появится вторая вакцина – от производителя «Вектор» – скорее всего, это случится в феврале: «Первое количество доз будет небольшим, не более тысячи, а более массово – то после февраля. В первую очередь «Вектор» будет направляться в более отдаленные территории, потому что его легче хранить и перевозить». Также замгубернатора сообщил, что в области работает уже не 19, а 27 пунктов вакцинации, а потом будет более 70.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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