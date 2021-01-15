Прививку от коронавируса можно будет поставить в 77 больницах Свердловской области

Региональный минздрав утвердил список из 77 медицинских учреждений, где можно будет поставить прививку от коронавируса. 15 прививочных кабинетов будут работать в Екатеринбурге, остальные – в городах области.

Новый приказ о вакцинации от Covid-19 опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения Свердловской области. Он вносит изменения в ряд предыдущих документов, а также утверждает новый список больниц, где можно будет привиться от коронавируса. В Екатеринбурге это Свердловская областная больница № 2, городские больницы № 1, 2, 3, 6, 7, 14, 20, 23, 24, 40, «Новая больница», а также клиники «СитиДок-Урал» и «УГМК-Здоровье» и медико-санитарная часть УрФУ.

Остальные прививочные кабинеты будут располагаться в городах по всей области: в Алапаевске, Артемовском, Богдановиче, Волчанске, Ивделе и так далее. Полный перечень можно посмотреть в приложении к приказу минздрава.

Как ранее писал «Новый День», на сайтах больниц Екатеринбурга уже появилась электронная форма записи на прививку от коронавируса. Заполнить ее может любой желающий, а не только врачи, педагоги и военнослужащие. Правда, когда именно вас пригласят на процедуру, неизвестно: это зависит от того, будет ли вакцина в наличии.

На данный момент в Свердловскую область поступило около 15 тысяч доз отечественной вакцины от Covid-19, работает 27 прививочных кабинетов. Пока в наличии лишь «Спутник V», с февраля ожидаются поставки вакцины «Вектор», но ее преимущественно будут отправлять в отдаленные территории.

Добавим, что на этапе массовой вакцинации тест на наличие антител требовать не будут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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