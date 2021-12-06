Принимали, отклоняли, правили, передумывали – как региональные парламенты работали с законопроектом о QR-кодах

Завтра, 7 декабря, Свердловское заксобрание даст заключение на федеральный законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в просторечии – о QR-кодах в общественных местах). Накануне этого события «Новый День» выяснил, как проходит обсуждение этого документа в других регионах.

Отклонили, но передумали: Северная Осетия

25 ноября парламент Северной Осетии первым в России отказался поддержать федеральный законопроект. За его поддержку проголосовали 30 депутатов, против – 12, еще четверо воздержались. В итоге поправки не были одобрены, поскольку для этого необходимо было набрать 35 голосов. Однако уже тем же вечером вопрос был рассмотрен повторно. «На повторном рассмотрении законопроекта 44 североосетинских депутата проголосовали за, четверо – против, один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», – сообщила ГТРК «Алания».

Воздержались от оценок: Владимирская область

Законодательное собрание Владимирской области 25 ноября решило воздержаться от оценки законопроекта, сообщило издание «АиФ – Владимир». Во время утверждения повестки поступило предложение обсудить законопроект о введении QR-кодов. Часть парламентариев предложила проголосовать за или против. Однако вопрос не включили в повестку дня. К обсуждению оказались готовы только семь народных избранников, 11 были против, еще 15 парламентариев предпочли воздержаться. При этом выступившие против заявили, что давать отзыв на федеральные законопроекты – их право, а не обязанность.

УрФО: почти единогласно, но с одной потасовкой

В Уральском федеральном округе отличился Челябинск. Хотя южноуральские депутаты поддержали федеральный законопроект (против проголосовали лишь семь парламентариев, еще трое воздержались), регион прославился на всю страну. 25 ноября противники QR-кодов попытались пройти в заксо, но на входе их встретила охрана. Несколько мужчин заблокировали проход, при этом, по словам очевидцев, один из охранников вел себя достаточно агрессивно. В итоге между пришедшими и охраной началась потасовка. Досталось и сотрудникам, и пришедшим выразить свою позицию. Чтобы снизить накал страстей, к активистам вышел один из депутатов заксобрания. Однако убедить пришедших в том, что и их мнение будет учтено, он так и не смог, а потому через какое-то время поспешил ретироваться.

Противники QR-кодов штурмуют заксо

30 ноября законопроект о введении QR-кодов в общественных местах поддержали депутаты Курганской областной думы. Обосновать необходимость этого взялся депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, весь цивилизованный мир перешел на «паспорта прививок» и противостоять этому процессу – мракобесие. Против выступили депутаты от КПРФ.

В Тюменской области все прошло достаточно спокойно. 26 ноября депутаты Тюменской областной думы поддержали федеральный законопроект большинством голосов, трансляция заседания велась онлайн.

Дума ХМАО-Югры тоже решила поддержать законопроект.

В заксобрании ЯНАО пока прошло только предварительное обсуждение. На нем лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина высказалась против обязательной вакцинации и QR-кодов. В ответ заместитель главного врача окружной клинической больницы Владимир Мартынюк пригласил ее в «красную зону» инфекционного отделения, чтобы она сама сравнила, как протекает коронавирус у привитых и не привитых пациентов. Окончательное решение по вопросу ямальские депутаты планируют принять 10 декабря.

Другие регионы

В трех регионах, которыми руководят выходцы из Свердловской области, федеральный законопроект № 17357-8 уже одобрен.

24 ноября его рассмотрели в думе Магаданской области, губернатором которой является бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По сообщению пресс-службы думы, законопроект был рассмотрен на XI внеочередном заседании и поддержан большинством голосов от числа избранных депутатов.

25 ноября законопроект одобрили в Омской области. На заседании выступил губернатор Омской области Александр Бурков, бывший депутат Госдумы от Среднего Урала. Бурков заявил, что сегодня введение QR-кодов – это вынужденная мера, и обязательная вакцинация – это мера ради спасения населения. Как отметил глава региона, обществу для победы над коронавирусом необходимо объединиться. В итоге проект закона было решено поддержать. Замечаний и предложений к указанному проекту не имеется.

В законодательном собрании Оренбургской области (где губернатор – бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер) законопроект поддержали 30 депутатов, против высказались 17 парламентариев.

Кроме того, по данным СМИ, положительные отзывы на проект закона о QR-кодах дали депутаты Московской областной думы, парламента Башкирии, заксобрания Краснодарского края, Народного собрания Дагестана, Калининградской областной думы, Псковского областного собрания, заксобраний Ростовской, Оренбургской и Нижегородской областей, а также парламентарии Татарстана, Удмуртии, Ингушетии, Новосибирской, Рязанской, Ростовской, Брянской областей и Пермского края.

До сих пор не высказали свое мнение: Московская городская дума, заксобрание Санкт-Петербурга, заксобрание Севастополя и свердловское заксо.

Как уже сообщал «Новый День», 30 ноября комитет свердловского заксо по социальной политике рекомендовал коллегам поддержать на пленарном заседании федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Одновременно, депутаты предложили разрешить вход без QR-кодов в помещения МФЦ, где некоторым гражданам необходимо получить документ с QR-кодом в распечатанном виде. В тот же день, 30 ноября, к зданию заксо пришли противники QR-кодов. Депутатам было передано около 40 именных обращений от граждан, в которых они убеждали народных избранников проголосовать против федеральных законопроектов о QR-кодах. В тексте письма говорилось: «Я категорически ПРОТИВ принятия законов о введении QR-кодов (зеленого паспорта, паспорта здоровья, сертификата здоровья и пр.). Для меня неприемлема сама концепция разделения людей на достойных (привитых) и недостойных (непривитых). Требую направить в Государственную думу обращение о снятии с рассмотрения или отклонении вышеуказанных законопроектов как дискриминационных, антинародных и не поддерживаемых народом России». Депутат Вячеслав Вегнер обещал, что трех представителей общественности пустят на заседание 7 декабря. При этом представителям СМИ придется снова смотреть трансляцию в интернете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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