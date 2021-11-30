Профильный комитет заксо поддержал федеральный законопроект о QR-кодах (ВИДЕО)

Комитет заксо по социальной политике на сегодняшнем заседании рекомендовал коллегам поддержать на пленарном заседании федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Окончательное решение свердловские депутаты должны принять на пленарном заседании 7 декабря. Их отзыв будет направлен в Госдуму.

Противники QR-кодов пришли к заксо

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром к зданию заксобрания пришла группа общественников, не согласная с принятием этого законопроекта. В своих заявлениях активисты убеждали депутатов проголосовать против федеральных законопроектов о QR-кодах. В тексте письма говорилось: «Я категорически ПРОТИВ принятия законов о введении QR-кодов (зеленого паспорта, паспорта здоровья, сертификата здоровья и пр.). Для меня неприемлема сама концепция разделения людей на достойных (привитых) и недостойных (непривитых). Требую направить в Государственную думу обращение о снятии с рассмотрения или отклонении вышеуказанных законопроектов как дискриминационных, антинародных и не поддерживаемых народом России».

Обращения у граждан приняли, но на заседание комитета не допустили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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