Противники QR-кодов полтора часа спорили с депутатами у заксо (ФОТО)

Около полутора часов у здания свердловского заксо продолжалась эмоциональная дискуссия противников QR-кодов и депутатов. Первых было около 20 человек, вторых, в разное время, – от одного до четырех.

Всего в заксобрание было передано около 40 именных обращений от граждан, в которых они убеждали депутатов проголосовать против федеральных законопроектов о QR-кодах. В тексте письма говорилось: «Я категорически ПРОТИВ принятия законов о введении QR-кодов (зеленого паспорта, паспорта здоровья, сертификата здоровья и пр.). Для меня неприемлема сама концепция разделения людей на достойных (привитых) и недостойных (непривитых). Требую направить в Государственную думу обращение о снятии с рассмотрения или отклонении вышеуказанных законопроектов как дискриминационных, антинародных и не поддерживаемых народом России».

Отметим, что отношение к прививкам у пришедших было разным. Одни говорили, что ничего не имеют против прививок, их возмущает только деление людей на вакцинированных и нет. Другие заявляли, что не доверяют вакцинам и даже знают независимых врачей, которые в частных беседах выступают против прививок. Кроме того, противники QR-кодов убеждали депутатов, что антиковидные меры, в частности, дистант в учебных заведениях, приводят к психическим срывам у детей.

Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин пытался успокоить людей, объясняя им, что, например, законопроект о введении кодов на междугородном транспорте пока в заксо не внесен, и перемещаться по области и стране людям ничто не мешает. Депутат Вячеслав Вегнер, который общался с активистами дольше всех, заявил, что, конечно, дискриминационные законы приниматься не должны, и предложил трем общественникам прийти в заксо на пленарное заседание, оплатив для них ПЦР-тест. Впрочем, они отказались, мотивируя это тем, что здоровы и не хотят подвергаться никаким медицинским процедурам. Председатель фракции КПРФ Александр Ивачев обещал, что он и его однопартийцы на пленарном заседании заксо проголосуют против принятия законопроектов о QR-кодах.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня федеральный законопроект рассматривают в профильном комитете заксо.

Добавим, что позиция свердловских коммунистов не уникальна. Депутат заксобрания Ямала от КПРФ Елена Кукушкина на последнем заседании тоже высказалась против. После этого заместитель главного врача окружной клинической больницы Владимир Мартынюк пригласил ее в «красную зону» инфекционного отделения, где она лично сможет сравнить, как протекает коронавирус у привитых и непривитых пациентов. Игорь Герелишин, депутат с медицинским образованием, предложил сконцентрироваться на главной задаче вакцинации – выработке коллективного иммунитета от вируса, а не отдельно взятым формулировкам. «Вирус не имеет ни партийной, ни гендерной, ни расовой принадлежности. QR-код, которому уделяется такое внимание, – это всего лишь современный цифровой метод фиксации факта вакцинации», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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