Коммунистка Елена Кукушкина проигнорировала приглашение посетить «красную зону»

На заседании законодательного собрания ЯНАО лидера ямальских коммунистов пригласили в «красную зону» инфекционного отделения, где она лично сможет сравнить, как протекает коронавирус у привитых и не привитых пациентов. Озвучил приглашение присутствовавший на заседании заместитель главного врача окружной клинической больницы Владимир Мартынюк после того, как Елена Кукушкина высказалась против обязательной вакцинации и QR-кодов.

«QR-коды выдаются как вакцинированным, так и не вакцинированным, если у них есть противопоказания. Вакцинация не говорит о том, что вы не заболеете, но если это случится, то вы в легкой форме перенесете заболевание. Я хотел бы лично пригласить Елену Михайловну в «красную зону» для того, чтобы она услышала мнения больных – вакцинированных и невакцинированных. Это будет наглядно и, я думаю, ее мнение тогда поменяется», – сказал кандидат медицинских наук и председатель салехардской думы Владимир Мартынюк.

Свое мнение также озвучил Игорь Герелишин – депутат с медицинским образованием, который совмещает законотворческую деятельность с работой начальника медсанчасти ООО «Газпром добыча Надым». Он предложил сконцентрироваться на главной задаче вакцинации – выработке коллективного иммунитета от вируса, а не отдельно взятым формулировкам.

«Вирус не имеет ни партийной, ни гендерной, ни расовой принадлежности. QR-код, которому уделяется такое внимание – это всего лишь современный цифровой метод фиксации факта вакцинации. Скажу только по медицинской составляющей. Единственным способом прекращения пандемии является создание коллективного иммунитета. Если есть механизм защиты населения и государство прилагает все силы для того, чтобы защитить людей и сохранить экономику, то этим необходимо пользоваться. Люди, которые могут представлять опасность для своих коллег, родственников, должны понимать не только свои права, но и свою ответственность. Зацикливаться на формулировке «QR-код», не обращая внимания на основной посыл закона, считаю не справедливо по отношению к основной массе населения», – расссказал Игорь Герелишин.

Неизвестно, примет ли Елена Кукушкина приглашение в «красную зову». В ходе заседания ни одному из оппонентов она не ответила. На Ямале за последние дни ежедневно фиксируется не менее 100 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии почти 58 тысяч человек перенесли COVID-19, скончались 843 ямальца.

Салехард, Елена Васильева

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