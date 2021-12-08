34 против 13: парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду, 8 ноября, одобрило федеральный законопроект о допуске в общественные места по QR-кодам.

Предложенные правительством России поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» во втором, окончательном чтении поддержали 34 депутата, против высказались 13, один воздержался и еще двое в поименном голосовании не участвовали.

В заксобрании документ представил глава постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента, единоросс Александр Ржаненков. Он отметил, что ранее законопроект рассмотрело правительство Санкт-Петербурга и дало по нему положительное заключение.

Оппозиционные депутаты подвергли федеральную инициативу жесткой критике. Как заявил представитель «Яблока» Борис Вишневский, вместо введения новых ограничительных мер и запретов необходимо жестко следить за соблюдением масочного режима и разрешить применение в России иностранных вакцин, что, по его мнению, поможет ускорить добровольную вакцинацию, сообщает издание «Закс.ру».

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заявил, что содействие массовой вакцинации и принятие антиковидных мер – это необходимый шаг, но главный вопрос, каково доверие к предпринимаемым государством шагам, пишет «Фонтанка». Депутат обратил внимание, что поправки дискриминируют людей, которые переболели, но не имеют QR-код, поскольку либо не вызывали врача, либо не имеют аккаунт на «Госуслугах», либо вакцинировались иностранными вакцинами.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко, в свою очередь, заявил, что «добровольная вакцинация была провалена из-за снижения доверия граждан к государству и СМИ». По его мнению, чиновники предложили законопроект, которым «фактически стравливаются вакцинированные и противники вакцинации», вместо того, чтобы взять на себя ответственность и восстановить доверие людей. Лидер фракции КПРФ также сообщил, что за неделю коммунисты собрали 5 тыс. подписей против введения QR-кодов. По его словам, сбор продолжается, подписи будут отправлены в Госдуму.

Другой депутат-коммунист Алексей Зинчук напомнил, что 160 лет назад в России было отменено крепостное право. «Сейчас жители просят депутатов не вводить «куарпостное» право», – заявил политик.

В целом депутаты от оппозиции заявили, что вакцинацию считают нужной мерой, но людей, по их мнению, нельзя заставлять делать прививки посредством введения жестких дискриминационных ограничений. В связи с этим они отказались поддержать правительственный законопроект.

Напомним, 12 ноября правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два резонансных законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, учреждения культуры, заведения общепита, объекты розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах направлен на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации. Отзывы будут собирать до 14 декабря включительно. Ожидается, что Госдума приступит к обсуждению этих законопроектов 16 декабря.

Правительственные инициативы спровоцировали акции протеста во многих регионах.

Добавим, что на сегодняшний день практически все региональные парламенты одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. При этом не обошлось без накладок. Так, в Северной Осетии инициативу поддержли только со второй попытки. А заксобрание Владимирской области решило вообще воздержаться от оценки законопроекта: депутаты сослались на то, что давать отзыв на федеральные законопроекты – их право, а не обязанность.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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