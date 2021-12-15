Суд рассмотрит иск петербуржцев об отмене QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный административный иск горожан к правительству города об отмене требования предъявлять QR-коды при посещении учреждений культуры, спорта, общепита, объектов розничной торговли и других общественных мест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Истцы требуют признать недействующими все пункты «антиковидного» постановления губернатора Александра Беглов №121, касающиеся использования системы QR-кодов.

«Принят к производству коллективный административный иск граждан к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим постановления от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (Covid-19)" в части пунктов 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42, 2-50 (касаются введения QR-кодов – прим. ред.)», – говорится в сообщении.

По мнению авторов иска, эти положения противоречат Конституции России и четырем федеральным законам – «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «О физической культуре и спорте РФ», «О персональных данных», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Дата рассмотрения искового заявления не уточняется.

В пресс-службе отметили, что подобные иски поступили в суды пяти регионов. Заявления «рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области», – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 ноября Свердловский областной суд отклонил иск, поданный группой жителей Екатеринбурга, об отмене указа губернатора о проверке QR-кодов при допуске граждан в общественные места. 7 декабря Верховный суд Татарстана отказался отменить систему QR-кодов в республике, отклонив коллективный иск жителей региона. Истцы оспаривали постановление республиканского кабинета министров от 7 октября о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Власти Санкт-Петербурга 25 ноября перенесли введение QR-кодов на объектах розничной торговли и в заведениях общепита с 1 на 27 декабря. Их разрешат посещать только людям с прививкой от Covid-19, переболевшим ковидом либо имеющим медотвод от вакцинации. QR-коды потребуются с 27 декабря и для заселения в гостиницы. Доступ в отели откроют и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за 72 часа до заселения. Остальные коронавирусные ограничения продлены до 31 января. По-прежнему по QR-кодам будут пускать в учреждения культуры, фитнес-клубы, бассейны, а также на культурные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия и церемонии бракосочетания.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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