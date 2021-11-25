Парламент Северной Осетии первым в России отказался одобрить законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии отказался поддержать федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Осетинские депутаты – пока единственные в стране, кто не одобрил правительственную инициативу о QR-кодах.

Законодатели Северной Осетии в четверг рассмотрели вопрос о поправках в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предусматривающие легализацию системы QR-кодов в общественных местах – в торговых центрах, магазинах, заведениях общепита, учреждений культуры, а также для посещения массовых мероприятий.

В поддержку законопроекта проголосовали 30 депутатов, против – 12, еще четверо воздержались, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. В итоге поправки не были одобрены, поскольку для этого было необходимо набрать 35 голосов.

Добавим, что в четверг законопроекты о QR-кодах поддержали депутаты Ингушетии, Башкирии, Татарстана, Пермского края, Брянской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Омской, Магаданской, Московской областей. Накануне поправки одобрили заксобрание Приморского края, законодательная дума Хабаровского края и парламенты еще нескольких регионов.

Как сообщал «Новый День», 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов и других общественных мест, а также для поездок на авиа- и железнодорожном транспорте. Рассмотрение документов в первом чтении намечено на 16 декабря, следует из плана работы депутатов Госдумы с 7 по 22 декабря, опубликованного в электронной базе парламента.

Законопроекты о QR-кодах направлены на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации. Отзывы будут собирать до 14 декабря включительно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил на пленарном заседании парламента, что уже на следующей неделе начнется обсуждение законопроектов на комитетах. «Встречи с правительством начнутся буквально на следующей неделе. Насколько знаю, комитеты проработали этот вопрос. Полномочный представитель правительства, официальный представитель правительства по этому вопросу, Татьяна Голикова придет в Госдуму, будет встречаться со всеми фракциями. У вас будет возможность все вопросы ей задать», – добавил он (цитата по dumatv.ru). Володин также уточнил, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроекты о QR-кодах 16 декабря только в том случае, если профильные комитеты предложат эту дату Совету Думы, а тот примет окончательное решение.

Владикавказ, Наталья Петрова

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