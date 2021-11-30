Курганская облдума одобрила федеральный законопроект о введении QR-кодов

Депутаты курганской областной думы 30 ноября большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (т.н. поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Обосновать необходимость легитимизации кодов перед региональными коллегами взялся депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, весь цивилизованный мир перешел на «паспорта прививок» и противостоять этому процессу – мракобесие.

«Люди говорят: сначала коды, потом паспортизация… а паспорт – это как товар, людьми будут торговать как товаром, – привел доводы противников QR-кодов Ильтяков. – Мы взрослые люди опускаемся к такому уровню бреда. Человек рождается – получает свидетельство о рождении, потом паспорт. ИНН тоже все получили. Друзья мои, никто никого не ограничивает в передвижении. QR-код – это только показатель, что ты безопасный для окружающих».

Фракция «Единой России» в полном составе с Ильтяковым согласилась. Единороссы еще накануне, в ходе заседания своей депутатской группы, решили, что одобрят федеральную инициативу.

Против законопроекта выступили коммунисты. По словам главы фракции КПРФ Виктора Зырянова, в Курганской области идет сбор подписей против этого законопроекта, поскольку люди – за добровольную прививочную кампанию.

«Уже собрано более 600 подписей. И эта работа продолжается, люди сами включаются в процесс. Сейчас у меня более 100 обращений от жителей Курганской области, которые просят, чтобы КПРФ не поддерживала этот закон на региональном уровне. Призываю не поддерживать, – заявил Зырянов. – Зачем какой-то охранник должен смотреть паспорт? Вакцинировался человек – ну поставьте на справке 10-20 печатей».

Стоит отметить, что в Госдуме сейчас рассматриваются два законопроекта, связанные с QR-кодами. Один предполагает легитимизацию QR-кодов – их обязательное применение в регионах в период распространения коронавирусной инфекции («О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Второй – применение QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте. Просьба сделать на него отзыв в курганскую облдуму не поступала.

Курган, Ольга Федорова

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