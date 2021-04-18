Екатеринбургский штаб Навального ждет на протестном митинге 15 тысяч человек

Сторонники оппозиционера Алексея Навального объявили новую всероссийскую акцию протеста. Она состоится в ближайшую среду, 21 апреля. В этот день также запланировано послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Протестный митинг не будет согласован с властями, а следовательно, станет несанкционированным.

Екатеринбург присоединится к акции протеста, сообщил «Новому Дню» руководитель екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько. «В ближайшее время объявим о месте проведения акции, сейчас думаем, какую площадку выбрать. Я думаю, придет много людей. На сайте «Свобода Навальному» зарегистрировалось более 15 тысяч екатеринбуржцев. Вот на такое число и рассчитываем, возможно, будет больше, если учитывать, что приедут люди из областных городов. Поведение силовиков на акции будет зависеть от того, насколько много участников будет. Если нас придет действительно много, то все будут вести себя чинно и благородно», – рассказал собеседник агентства.

Как ранее писал «Новый День», сторонники оппозиционера обещали провести крупную акцию протеста, если на сайте «Свобода Навальному» наберется 500 тысяч отметок. В данный момент на сайте зарегистрировались 459 тысяч человек. Штаб Навального объявил, что не будет дожидаться необходимого количества, так как «события развиваются слишком стремительно и слишком плохо».

Напомним, Алексей Навальный находится колонии ИК-2 «Покров» во Владимирской области, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по ходатайству ФСИН. В конце марта оппозиционер объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача – ранее политик пожаловался, что у него начались боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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