Более 10 тысяч свердловчан зарегистрировались на сайте «Свобода Навальному»

В Свердловской области более 10 тысяч человек заявили о своем желании выйти на митинг «против коррупции, репрессий и политических убийств», который недавно анонсировала команда оппозиционера Алексея Навального. Сторонники политика обещали назвать дату акции протеста, когда на сайте «Свобода Навальному» наберется более 500 тысяч отметок. За два дня там зарегистрировались более 230 тысяч человек.

Карта сайта показывает, что на территории Екатеринбурга отметились 8,5 тысяч человек, в Нижнем Тагиле – 560 жителей. Пользователи могут обозначить любое место, где они готовы выйти на митинг. В уральской столице самой популярной протестной площадкой оказалась площадь 1905 года – там зарегистрировались более 3 тысяч человек.

На сайте также можно найти одиноких виртуальных «пикетчиков». Например, на Лесном кладбище под Екатеринбургом, в воинской части ЗАТО Свободный, в поселках Нейво-Шайтанский, Полуночный, Висим, Сарга, Илим, городе Верхотурье. Некоторые отметки «митингующих» просто рассыпаны по автомобильным трассам Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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