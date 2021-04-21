В центре Екатеринбурга закрыли дендропарк «по техническим причинам»

Дендрологический парк на улице 8 Марта закрыли с 21 по 22 апреля «на технические работы». Объявление об этом появилось сегодня на центральном входе в парк. На вопрос «Нового Дня», с чем связаны технические работы, в администрации дендрария затруднились ответить.

Как ранее писал «Новый День», сегодня вечером планируется шествие сторонников Алексея Навального. Параллельно с акцией протеста будет проходить репетиция парада Победы. Под предлогом второго мероприятия мэрия Екатеринбурга объявила о вечернем перекрытии центральных улиц города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

Слух дня: в Первоуральске нашли нового претендента на мандат Госдумы вместо Муцоева. / Полиция пришла с обысками к координатору штаба Навального в Екатеринбурге. / Танцоры не выйдут на улицы в День танца – вместо этого пройдет выставка (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»