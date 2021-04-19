В день акции в поддержку Навального ЦВО анонсировал проведение репетиции парада в центре

В Екатеринбурге в среду, 21 апреля, состоится первая репетиция парада на площади 1905 года в Екатеринбурге. По главному проспекту пройдут военные 20 подразделений, включая расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, парадный расчет военной полиции и сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона.

Также выйдут сотрудники ГУФСИН и курсанты МЧС. Репетиция состоится в 22:00, перед этим движение в центре города будут перекрывать. В ЦВО затруднились назвать график перекрытий (этим занимается администрация города и ГИБДД), однако традиционно это происходит за несколько часов до выхода военных на брусчатку.

Добавим, накануне стало известно, что оппозиция готовит акцию на 21 апреля. Протестный митинг не будет согласован с властями, а следовательно, станет несанкционированным. Сторонники Навального ждут участия 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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