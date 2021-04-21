Сторонники Навального и КамАЗы Росгвардии добрались до «Космоса» (ФОТО)

Участники несанкционированной акции протеста в поддержку Навального, обойдя весь центр Екатеринбурга, подходят к ККТ «Космос». Ожидается, что это будет конечной точкой маршрута. Сюда же уже перебираются силы полиции и Росгвардии. Очевидцы ждут задержаний.

Протестанты сегодня прошли от перекрестка Малышева – 8 Марта до УрФУ, затем двинулись по Малышева и Ленина в обратном направлении. И в данный момент голова колонны уже дошла до ККТ «Космос». Хвост еще на Ленина.

Как передает наш корреспондент с места событий, у «Космоса» уже стоят машины ППС, сюда же от УрФУ переехали и грузовики Росгвардии. На данный момент никаких действий сотрудники правоохранительных органов не предпринимают. Участники акции тоже просто стоят, ждут, когда подтянутся остальные.

Интересно, что у «Космоса» образовалась еще и компания байкеров, которые стоят рядом со своими мотоциклами. Но мужчины говорят, что это их обычное место сбора, с оппозицией они не связаны.

Из екатеринбургского штаба Навального поступило сообщение, чтобы близко к «Космосу» протестанты не шли, поскольку там много полиции. Всем советуют гулять по набережной.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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