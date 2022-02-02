Популярные у организаторов митингов места снова оказались заняты ноунеймами

Организаторам антивоенных митингов 12 февраля в Екатеринбурге не согласовали их проведение ни у Дворца молодежи, ни на Октябрьской площади.

Как рассказал «Новому Дню» один из активистов, представитель «Левого социалистического действия» Игорь Филиппов, ответы министерства общественной безопасности были традиционными: площадки уже забронированы под проведение других публичных мероприятий. Поэтому организаторам митингов предлагается их перенести: от Дворца молодежи – в парк по улице Чкалова, а с Октябрьской площади – либо в Основинский парк, либо в сквер имени Джавахарлала Неру.

Напомним, изначально организаторы подавали уведомление о проведении митинга 12 февраля на площади Труда, но там оказалось занято. Организаторы, которые подали уведомление в МОБ рано утром и не видели там других посетителей, попросили сообщить им, кто же успел их опередить. На это глава МОБа Александр Кудрявцев ответил: «По вопросу предоставления информации о пyбличном мероприятии заявленном ранее Вас поясняю, что правом беспрепятственного распространения информации о месте, дате, времени, и тематике публичного мероприятия, направленного ранее, наделен непосредственно организатор этого мероприятия. В связи с чем, распространение информации о проведении публичного мероприятия, организатором которого Вы не являетесь, находится за пределами компетенции Министерства».

Напомним, 15 января в столице Урала уже прошла одна антивоенная акция. Пикет «За мир и дружбу между народами» должен был состояться на аллее у КРК «Уралец», но в последний момент областное правительство вычеркнуло это место из списка т.н. гайд-парков. Пришедших к «Уральцу» участников полиция попросила разойтись. Тогда активисты переместились в парк 50-летия ВЛКСМ, где задержали двоих – у одного не было с собой документов на велосипед, а второй курил прямо в парке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»