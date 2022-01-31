Организаторы антивоенного митинга вступили в полемику с министерством безопасности (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбургским общественникам, подавшим уведомление о проведении 12 февраля антивоенного митинга, не согласовали в МОБе место и время его проведения. Но активисты подозревают, что чиновники лукавят.

Как рассказал «Новому Дню» один из организаторов, представитель «Левого социалистического действия» Игорь Филиппов, они хотели провести акцию 12 февраля с 14:00 до 16:00 на площади Труда, но министерство общественной безопасности Свердловской области, как часто бывает в подобных ситуациях, ответило, что площадка на это время уже занята другими. Однако активисты в это не поверили и попросили пояснить, кто успел заявиться на акцию раньше них. «В связи с тем, что подача нами уведомления о проведении митинга 12 февраля 2022 года была произведена первыми в 08 часов 35 минут (до нас заявителей не было), учитывая, что 27 января 2022 года – первый день подачи уведомлений на проведение митинга 12 февраля 2022 года, то прошу проинформировать нас, кто и каким образом мог подать уведомление ранее нас? С ответом просим предоставить уведомление другого организатора митинга в Екатеринбурге на площади Труда 12 февраля 2022 года с 14:00 до 16:00. Предоставление данной информации послужит основанием большего доверия к вашему министерству», – говорится в обращении к МОБу.

Обращение в МОБ

Организаторы митинга также предложили перенести время его проведения, сдвинув его на несколько часов, либо изменить место – с площади Труда на сквер у драмтеатра. Ранее министерство предложило им собраться либо в Основинском парке, либо в сквере имени Джавахарлала Неру.

Добавим, что по данным «Нового Дня» на ту же дату подано еще несколько уведомлений о проведении акций с похожими темами: «За мир», «За мирное существование и дружбу между народами», «Нет войне и насилию».

Напомним, 15 января в столице Урала уже прошла одна антивоенная акция. Пикет «За мир и дружбу между народами» должен был состояться на аллее у КРК «Уралец», но в последний момент областное правительство вычеркнуло это место из списка т.н. гайд-парков. Пришедших к «Уральцу» участников полиция попросила разойтись. Тогда активисты переместились в парк 50-летия ВЛКСМ. Полиция задержала двоих – у одного не было с собой документов на велосипед, а второй курил прямо в парке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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