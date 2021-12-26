«Мы надеемся на снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах»: четвертая акция протеста в Екатеринбурге собрала 150 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге прошла акция против введения режима проверки QR-кодов в общественных местах. По информации организаторов, на площадку рядом с перекрестком 8 Марта-Большакова пришло около 150 человек. Эта акция стала самой малочисленной из всех прошедших в городе. На прошлые протесты приходило около 300 участников.

Активисты принесли с собой традиционные плакаты, на которых сравнивали режим QR-кодов с фашизмом, критиковали чиновников. Также организаторы собирали подписи для обращения в Следственный комитет, из-за того, что нарушаются их конституционные права.

Помимо этого, люди записали обращение к Государственной Думе РФ: «После встречи с владельцами крупных ТЦ губернатором было решено ввести так называемые QR-каникулы до 20 января. 20 января закончатся послабления, и все начнется снова. Второе чтение по закону о QR-кодах будет 14 января. Мы надеемся, что к этому времени власть не только доработает, но и рассмотрит полное снятие законопроекта, который нарушает главный закон нашей страны – Конституцию», – заявила одна из организаторов акции Полина Макрушина.

В ходе пикета к организаторам подошли сотрудники полиции. По словам одного из организаторов Александра Лекомцева, правоохранители предложили подписать предупреждение об ответственности за нарушение закона в том случае, если на акции будет демонстрироваться нацистская символика.

«Возражение не в том, что предостерегают, закон будет в любом случае действовать, а в том, что представители МВД не оформили это предостережение должным образом: не была указана организация, которая предупреждала. Поэтому мы не подписали», – сказал Александр.

Также организаторы сообщили «Новому Дню», что на следующий год уже готовится новая акция протеста, но дату не назвали.

Всего в Екатеринбурге прошло 4 акции протеста против системы QR-кодов. Прошлый пикет прошел 12 декабря в Юго-Западном микрорайоне. Тогда организаторы грозили привлечь на свою сторону военных. Также акции протеста проходили в Нижнем Тагиле и Кировограде.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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