Протестующие ушли из сквера по льду городского пруда к стадиону «Динамо» (ФОТО)

Участники акции в защиту Навального снова поменяли место митинга. Тысячи людей, которые собрались в сквере, по льду городского пруда перешли на другую сторону к стадиону «Динамо», где была точка сбора первой акции. Массовый «исход» начался, когда ОМОН попытался заблокировать толпу в сквере.

Силовики выстроились со щитами по всему периметру площадки и протестующие начали разбегаться. Часть участников акции пошли по набережной в сторону проспекта Ленина, большинство вышли на лед и пошли к другому берегу. В итоге колонна людей растянулась по всей набережной.

Организаторы акции предлагают тем участникам, которые пришли к «Динамо», расходиться по домам. «Обязательно двигайтесь группами, а не поодиночке: так меньше шансов, что вас задержат», – советуют в штабе Навального. Впрочем, толпа все еще не расходится. Люди массово пошли к ККТ «Космос», многие в толпе спрашивают друг друга: «Куда идем?». Полиция постепенно подтягивается к площадке «Космоса».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

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