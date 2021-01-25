Политологи о протестах в защиту Навального: «Людям нужен был праздник непослушания»

В минувшую субботу во всех крупных городах России прошли несанкционированные митинги и шествия, собравшие десятки тысяч людей. Но акция в Екатеринбурге была примечательна тем, что протестующих не испугали тридцатиградусные морозы. Тысячи людей более двух часов стояли на улице, выражая претензии к власти, пока их не разогнал ОМОН. «Новый День» спросил у политологов, почему акция «Свободу Навальному» получилась столь масштабной и по какому сценарию может пойти протест.

Акция в защиту Навального в Екатеринбурге

Политолог Сергей Мошкин отметил три фактора, которые сыграли решающую роль в массовости екатеринбургского митинга. «Во-первых, в Екатеринбурге уже сложился опыт коллективных действий – я имею в виду историю со сквером, которая длилась достаточно долго. Это очень важный опыт. Многие из тех, кто вышел 23 января, был в том самом сквере в мае 2019 года. Символично, что шествие прошло по Плотинке и завершилось у сквера. Я бы сказал, что сквер у драмтеатра стал символом гражданского достоинства. Если бы у екатеринбуржцев не было такого опыта, то в субботу людей было бы в десятки раз меньше, учитывая морозную погоду.

Во-вторых, повод, который объединил людей, вся эта история с Алексеем Навальным – отравление, арест после возвращения в Россию и вышедший после фильм-расследование. Хотя по моим ощущениям, среди тех, кто вышел 23 января, не все являются приверженцами и оголтелыми сторонниками оппозиционера. Значительная часть людей восприняли эту историю как повод заявить о своем недовольстве тем беззаконием, что творится в стране. Чтобы понять, как изменились настроения в обществе, приведу небольшой пример. После выборов в Госдуму 2011 года были многочисленные протесты, но тогда организаторы стремились согласовывать с властями уличные акции, пытались играть по закону. С тех пор закон кратно ужесточился, и более того, сама власть этот закон не соблюдает. И тут стоит обратить внимание, что прошедшие субботние акции никто даже не пытался узаконить. Возникает вопрос – в чем причина правового нигилизма? Мне кажется, власть сама практически ежедневно демонстрирует правовой нигилизм, и тем самым волей-неволей сеет его в обществе. Это очень опасная тенденция.

И, в-третьих, социально-политический фон в стране. После избрания Путина президентом в 2018 году был проведен ряд непопулярных реформ – пенсионная реформа, повышение НДС. Социологи фиксируют падение популярности власти, более того, стал размываться ядерный электорат Путина – бюджетники, люди старшего и пожилого возраста. Еще один серьезный удар нанесла пандемия коронавируса. Недовольство населения копилось с 2018 года и история с Навальным стала своеобразным триггером для протеста. Но еще хочу обратить внимание на тот факт, что в Москве, например, чуть ли не 40% участников протеста были новичками. В Екатеринбурге, как мы увидели, школьников не было, зато была студенческая молодежь. Это все говорит о том, что молодые люди стали более политизированными, и это тоже сыграло роль в численности субботних протестов».

Политтехнолог Алексей Швайгерт также считает, что на протест сработало сразу несколько триггеров: «Это и ситуация с Навальным, и общее недовольство граждан уровнем жизни, падение доходов населения. Главная моя гипотеза связана с тем, что 2020 год нанес серьезную психологическую травму обществу – были серьезные перемены в ритме жизни. Людям нужно было высказаться, если хотите, нужен был праздник непослушания. И в новом году Навальный первый и пока единственный предложил такой сценарий, в котором учел эти триггеры. Все они в разной степени, но сработали. Можно по-разному относиться к этим протестам, но с учетом погодных условий, скорости сбора несанкционированных акций при использовании только соцсетей – все это сложилось в достаточно приемлемую картинку для внесистемной оппозиции. За исключением, пожалуй, Москвы, где, как я считал, протестующих будет больше».

Уральцы вышли на акцию не только из-за Навального

Отметим, что руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков уже заявил о планах снова провести митинги в следующие выходные. Но собеседники агентства не уверены, что сторонникам оппозиционера удастся повторить «хабаровский сценарий», когда люди массового собирались на протесты в течение длительного времени. «Нет, как в Хабаровске не будет. Там слишком личная и близкая повестка – симпатия к Фургалу и ненависть к москвичу-назначенцу», – отмечает Сергей Мошкин.

«Я пока не вижу дополнительных предпосылок для регулярного сбора людей – по крайней мере, в подобном формате и в сопоставимом количестве. Конечно, если только что-то не произойдет с главным заказчиком этой истории – господином Навальным, который находится в СИЗО. Любые события вокруг его персоны станут дополнительными дровами в костер», – говорит Алексей Швайгерт.

Тем не менее, протестный день 23 января повлиял на общие настроения екатеринбуржцев. Сергей Мошкин высказал мнение, что действия полиции в сквере были не совсем адекватными. Напомним, акция была мирной, но под конец бойцы ОМОНа вытеснили протестующих на лед городского пруда и начали жестко задерживать активистов. Только по официальным данным, в автозаки отправились 18 человек. «Как мне кажется, были провокации с обеих сторон. Ведь до сих пор неизвестно, кто бросил дымовую шашку, которая стала формальным поводом для активных действий силовиков. Уверен, если бы полицейские ничего не предпринимали, люди сами бы разошлись, так как было довольно холодно. А так, власть показала себя не с лучшей стороны. Сценарий развивается в конфликтной логике. Эта реакция ОМОНа показывает, что уличную активность будут подавлять, при этом, не устраняя причин протеста. Власть сама загоняет себя в ловушку», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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