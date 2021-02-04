«Единая Россия» укрепила большинство в гордуме Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Любовь Боркова поменяла партию. Она избиралась в думу от «Справедливой России», но на этой неделе подала заявление о вступлении в «Единую Россию», которое накануне рассмотрел и принял региональный политсовет.

«С Любовью Павловной мы уже давно и плодотворно взаимодействуем. Она выступает в поддержку наших инициатив. Приняв в партию, мы в ближайшее время включим ее в состав партийной фракции в думе. Считаю, что такое решение укрепит наше партийное представительство», – прокомментировала руководитель фракции единороссов в ЕГД Ира Овчинникова.

Отметим, что Боркова работает депутатом по одномандатному округу № 13 в Орджоникидзевском районе, в прошлом году была избрана руководителем женской фракции ЕГД. После ее включения в состав ЕР представительство партии власти в думе увеличится до 20 человек. Всего в состав городской думе Екатеринбурга входят 36 депутатов. Напомним, в ноябре 2020 года прошли довыборы, на которых победили два кандидата от ЕР Антон Швалев и Виталий Чачин – также бывшие справедливороссы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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