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Среда, 27 января 2021, 10:27 мск

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Провластный телеграм-канал пообещал лишить журналистов денег за новости об акциях протеста (СКРИН)

В Свердловской области власти решили бороться с акциями протеста в поддержку Алексея Навального через давление на СМИ в «Телеграме».

«Уважаемые журналисты! Напоминаем вам о том, что анонсирование незаконных акций так называемого штаба Навального с указанием даты, места и точного времени начала не способствуют стабильности и развитию Свердловской области и взаимопониманию прессы и власти. Спасибо за внимание», – такой пост сегодня опубликовали авторы телеграм-канала «Россельбан». А следом появилось обещание за новости об оппозиционерах лишать СМИ финансирования.

Не уточняется, какое конкретно финансирование имеется в виду: то ли власти будут указывать публикации о митингах в качестве причины расторжения контрактов на госзакупках, то ли «Россельбан» намекает на какие-то непрозрачные схемы своих взаимодействий с прессой. Отметим также, что в Свердловской области мероприятия, связанные с Навальным, особо активно освещают СМИ, которые принято ассоциировать с властью и ее финансированием.

Канал анонимный, но считается близким к руководству департамента информационной политики региона. Через него, к примеру, публикуются сообщения о важных назначениях и отставках, планах губернатора. К журналистам у публикатора особенное отношение – представителей СМИ здесь периодически называют идиотами.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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