В ЕСПЧ ушла первая жалоба по итогам январских акций протеста

Адвокат «Апологии протеста» Алексей Бушмаков обратился в Европейский суд по правам человека для защиты координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. По информации правозащитной организации, это первая жалоба в ЕСПЧ по итогам акций протеста в январе.

«Заявитель утверждает, что национальные власти преследовали другие цели, нежели соблюдение законодательства и охрана общественного порядка, препятствуя его участию в последующих мирных протестных акциях, проводимых в городе Екатеринбурге. Целью наказания Гресько также являлось устрашение и запугивание других потенциальных участников мирных акций, что несомненно должно было возыметь общий охлаждающий эффект на протестный электорат», – сказано в документе, поданном в ЕСПЧ. По мнению Алексея Гресько, власти России нарушили в отношении него положения Европейской конвенции, посвященные свободе выражения мнения (статья 10), свободе собраний (статья 11), праву на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6) и праву на обжалование судебного решения (статья 2 протокола 7 к Конвенции).

Как сообщал «Новый День», Гресько арестовали 24 января на 10 суток по статье 20.2 часть 2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» из-за ролика на YouTube. Видео с названием «Екатеринбург выходит на улицы 23 января» на момент составления протокола посмотрели 4900 человек. Пока он был в спецприемнике, к нему прилетали полицейские из Москвы и вручили протокол по 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию полицейского». На суд оппозиционера доставили также самолетом, где дали 15 суток.

По итогам акции 31 января было арестовано несколько человек. Викторию Райх задержали за два дня до акции, причем делали это сотрудники в штатском. По 20.2 она получила 10 суток, а потом ее арестовали за то, что сопротивлялась при задержании, – за это Виктория получила еще один срок. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться, не было ли нарушений при задержании и могла ли девушка знать, кто ее задерживает. Тем не менее, сегодня Свердловский облсуд решение об аресте оставил в силе. Как организатора арестовали Ирину Норман, заболевание которой не позволяет избирать такой вариант наказания. Сегодня в 14:50 срок ее ареста заканчивается, а в 16:00 суд назначил заседание по заявлению о ее немедленном освобождении из-за болезни. Как так получилось, мы рассказывали ранее. Кроме того, как организатор акции оштрафован житель ЗАТО Уральский, который репостнул твит Евгений Ройзмана, в акции он не участвовал. Также известно о двух уголовных делах по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Фигуранты не называются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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