Руководителя екатеринбургского штаба Навального арестовали в Москве на 15 суток

Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько признали виновным в неповиновении законному требованию полицейского, ст. 19.3 КоАП РФ. Ему дали 15 суток ареста, дело рассматривали в Москве. Оппозиционера ради этого принудительно доставили из Екатеринбурга самолетом.

Авиацию в этом административном деле задействовали дважды. Первый раз к Алексею в Екатеринбург прилетали двое полицейских из столицы – привозили ему протокол о нарушениях, пока оппозиционер находился в спецприемнике по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ. Сегодня суд вынес решение из-за событий 17 января, в день, когда во Внуково ждали Навального. Гресько был в числе тех, кого тогда задержали, ему вручили протокол об этом, но почему-то сразу же не составили протокол по ст. 19.3.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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