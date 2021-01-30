На Урале возбуждены два уголовных дела за нападение на полицейских на акции протеста

Следователи заявили о возбуждении уголовных дел на двух участников акции протеста, которая прошла 23 января. Оба – по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы.

«По данным следствия, днём 23 января 2021 года двое подозреваемых – мужчины, 1996 и 1997 г.р., находясь на территории Сквера в честь 275-летия города Екатеринбурга, во время массового несогласованного с органами местного самоуправления мероприятия, применили насилие в отношении двух полицейских – сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка. В настоящее время по уголовным делам Следственным комитетом продолжается выполнение мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Оба подозреваемых задержаны, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Фамилии фигурантов не называются. Что конкретно сделали подозреваемые, также не указывается. В тот день в сквере не было драк между активистами и полицейскими, но в сторону правоохранителей летели снежки.

Напомним, в минувшую субботу в сквере у театра Драмы были задержаны порядка двух десятков человек. Двое – координатор штаба Навального Алексей Гресько и сидевший на дереве Дмитрий Механцев – были арестованы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.21

Свердловская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. / Протесты, грязь и разрешение на вылет за границу: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В Свердловской области ещё 16 человек умерли от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»