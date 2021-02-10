Суд рассмотрит заявление об освобождении Норман по болезни после окончания ее ареста

В Екатеринбурге суд снова рассмотрит вопрос о незамедлительном освобождении из-под ареста политической активистки Ирины Норман, которая не может отбывать такое наказание из-за эпилепсии. Но заседание суда состоится спустя полтора часа после того, как Норман выйдет из спецприемника, полностью отбыв весь срок ареста.

«Сегодня в 14:50 истекает срок административного ареста Ирины Норман.

А только что мне позвонили из суда и уведомили, что на сегодня же на 16:00 назначено заседание по моему заявлению о незамедлительном прекращении исполнения наказания в связи с наличием заболевания, препятствующего в силу закона отбытию ареста», – написал в фейбуке адвокат Алексей Аванесян.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» он объяснил, как это вышло. Ленинский районный суд отправил Норман под арест 1 февраля. В тот же день Аванесян подал заявление, в котором указал, что Норман не может отбывать арест из-за болезни. «В законе говорится, что [вопрос об освобождении из-под ареста] должен быть рассмотрен в разумные сроки. По общему правилу судья должен это сразу же рассмотреть. Но нет, рассматривать не стали, а направили в облсуд, куда я подавал апелляцию на арест. А облсуд скинул вниз, потому что рассматривать должен был тот же судья, который принимал решение об аресте. Ну вот и рассмотрели», – пояснил адвокат.

Он отметил, что будет добиваться привлечения к ответственности судьи Ленинского райсуда Юлии Лобановой, которая отправила жалобу по инстанциям вместо того, чтобы оперативно ее рассмотреть. «Мы запрашивали актуальную справку о здоровье Норман, ее предоставили в спецприемник, там должны были самостоятельно в суд выйти со словами, что у них больной человек находится. Направляли справку уполномоченному по правам человека, и что там сделали? Ничего. За день до заседания предоставляли в облсуд», – добавил Аванесян.

Напомним, Ирину Норман из-за поста в фейсбуке признали виновной в организации акции протеста сторонников Навального (ч.2 ст. 20.2 КоАП) и дали 10 суток ареста.

Дело обжаловалось в облсуде, но решение не изменили. В 2018 году Норман уже арестовывали, но тогда облсуд освободил ее от этого наказания именно потому, что у девушки заболевание, с которым нельзя арестовывать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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