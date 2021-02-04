Облсуд оставил под арестом активистку штаба Навального в Екатеринбурге с эпилепсией

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном аресте Ирины Норман, активистки екатеринбургского штаба Навального. Она была задержана 31 января, Ленинский районный суд признал ее виновной в организации несанкционированной акции протеста (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке и назначил 10 суток ареста. При этом девушка страдает эпилепсией, с таким заболеванием ей нельзя отбывать наказание.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Адвокат Норман Алексей Аванесян рассказал «Новому Дню», что он предоставил суду медицинские документы с подтверждением диагноза подзащитной, в том числе, при подготовке к апелляции, актуальную медицинскую справку от 2 февраля. Также была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, но решение по ней пока не принято. Аванесян напомнил, что в 2018 году апелляционная инстанция уже отменяла постановление об аресте Норман как раз из-за ее диагноза. «Я в шоке. У меня единственное объяснение – так нагло и грубо закон нарушается в отношении любых так называемых политических активистов. Всех, кому шьют дела либо за организацию, либо за участие или иные действия, связанные с акциями протеста. Эти люди оказались вне правового поля, вне закона», – прокомментировал адвокат.

Он сообщил, что сейчас Ирина Норман содержится в одиночной камере и уже обращалась к фельдшеру из-за обострения хронического заболевания. Вчера ее навещала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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