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Четверг, 4 февраля 2021, 14:25 мск

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Облсуд оставил под арестом активистку штаба Навального в Екатеринбурге с эпилепсией

Задержание Ирины Норман, сентябрь 2018 г.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном аресте Ирины Норман, активистки екатеринбургского штаба Навального. Она была задержана 31 января, Ленинский районный суд признал ее виновной в организации несанкционированной акции протеста (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке и назначил 10 суток ареста. При этом девушка страдает эпилепсией, с таким заболеванием ей нельзя отбывать наказание.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Адвокат Норман Алексей Аванесян рассказал «Новому Дню», что он предоставил суду медицинские документы с подтверждением диагноза подзащитной, в том числе, при подготовке к апелляции, актуальную медицинскую справку от 2 февраля. Также была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, но решение по ней пока не принято. Аванесян напомнил, что в 2018 году апелляционная инстанция уже отменяла постановление об аресте Норман как раз из-за ее диагноза. «Я в шоке. У меня единственное объяснение – так нагло и грубо закон нарушается в отношении любых так называемых политических активистов. Всех, кому шьют дела либо за организацию, либо за участие или иные действия, связанные с акциями протеста. Эти люди оказались вне правового поля, вне закона», – прокомментировал адвокат.

Он сообщил, что сейчас Ирина Норман содержится в одиночной камере и уже обращалась к фельдшеру из-за обострения хронического заболевания. Вчера ее навещала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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