Ирину Норман арестовали на месяц за участие в акции протеста

Экс-координатор штаба Навального Ирина Норман проведет под административным арестом 30 суток. Суд признал ее виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение организатором правил проведения публичного мероприятия», речь идет об акции 21 апреля. Об этом сообщает в фейсбуке юрист Юлия Федотова.

Напомним, Норман последний раз арестовывали в феврале за январскую акцию протеста. Защита указывала, что такое наказание ей выносить нельзя, так как у нее эпилепсия. Адвокат Алексей Аванесян добивался пересмотра решения. Но вышел казус: вопрос о незамедлительном освобождении из-под ареста активистки суд постановил пересмотреть спустя полтора часа после того, как Норман вышла из спецприемника. Сегодня, по словам Федотовой, суд также не учел заболевание активистки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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