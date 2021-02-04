Жителя поселка Уральский оштрафовали как организатора акции за Навального в Екатеринбурге. Он сделал репост в «ВКонтакте»

Житель закрытого поселка Уральский Кирилл Серебренников оштрафован на 30 тысяч рублей как организатор несанкционированной протестной акции 31 января в Екатеринбурге, хотя сам он не принимал участия в ней. Белоярский районный суд признал молодого человека виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП из-за публикации в «ВКонтакте». Серебренников скопировал на свою страницу твит экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в котором политик критиковал обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, и написал: «31-го надо выходить». Именно эта строчка стала поводом для возбуждения административного дела. Сейчас страница Кирилла Серебренникова в соцсети удалена.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Серебренникова Роман Качанов, его подзащитный опубликовал пост «ВКонтакте» 28 января, а в 7 часов вечера 30 января за ним приехала полиция и забрала с работы – 24-летний мужчина трудится продавцом в магазине «Магнит». Сначала Серебренникова доставили в межрайонный отдел прокуратуры в городе Заречном, где выдали предостережение о недопустимости нарушения закона, а затем в два часа ночи 31 января увезли в Новоуральск. Там молодой человек больше суток провел в изоляторе. 1 февраля Серебренникова увезли в Белоярский районный суд, где должны были вынести решение по протоколу полиции. Но судья отложила заседание до 3 февраля, и парню разрешили вернуться домой. Вчера суд состоялся, на нем стало известно, что дело было инициировано сотрудниками ФСБ, которые передали в полицию информацию о репосте Серебренникова.

«Обвинение абсолютно абсурдное. Человека судили за два слова и две цифры в строке: «31-го надо выходить». В публикации Серебренникова не говорилось ни о времени, ни о месте публичной акции. Это абсолютно неинформативный пост, Ройзмана же за него не привлекли. Суд мог встать на нашу сторону, но тут выяснилось, что дело инициировано ФСБ. Почему ФСБ занимается этим, совершенно непонятно. Мы будем обжаловать постановление о штрафе, если не получится, обратимся в ЕСПЧ. Возмущает сама практика, что человека на ровном месте продержали двое суток в изоляции», – заявил Качанов.

Напомним, несогласованные акции протеста в защиту Алексея Навального прошли 31 января в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В уральской столице были задержаны 83 человека, по данным МОБ на улицы вышли 2,3 тысячи человек, наблюдатели сообщали о 7 тысячах. После протестного митинга дела по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ возбудили против сотрудниц екатеринбургского штаба Навального Виктории Райх и Ирины Норман.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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