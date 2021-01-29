Активистку штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

Сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх признали виновной в организации несанкционированной акции протеста, которую оппозиционеры намерены провести в воскресенье. Ей дали 10 суток ареста.

Сегодня утром Викторию схватили неизвестные без опознавательных знаков и затолкали в автомобиль. Активисты предположили, что так действовали сотрудники центра Э. Позднее активистку нашли в ОП 10. Координатор Штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько также находится под арестом – за организацию субботнего шествия.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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