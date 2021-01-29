«Похищенная» сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге нашлась в отделении полиции

Стало известно, где находится сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Виктория Райх. Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что она нашлась в отделении полиции № 10. На нее составляют протокол по 20.2 КоАП РФ за организацию шествия.

Сегодня утром Викторию схватили неизвестные без опознавательных знаков и затолкали в автомобиль. Активисты предположили, что так действовали сотрудники центра Э. После нескольких часов безуспешных поисков друзья Виктории планировали писать заявление в полицию о похищении человека.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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